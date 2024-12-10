В Саратовской области на военном аэродроме зафиксирована атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал чиновник.

Утром Министерство обороны РФ не сообщало о сбитых дронах в этом регионе.

Недалеко от города Энгельс расположена авиабаза «Энгельс-2», где базируются самолеты дальней авиации. Расстояние от этой базы до границы с Украиной превышает 700 км.

Аэродром неоднократно становился целью атак после начала войны в Украине.

По меньшей мере в августе этого года авиабаза подвергалась атакам дронов. Последнее предупреждение об угрозе атак в регионе было 11 ноября, когда угроза сохранялась около трех часов и привела к временной приостановке работы аэропорта Саратова.