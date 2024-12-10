10 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Эрдоган: территориальная целостность Сирии должна быть защищена
Анкара выступает за территориальную целостность Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя стремительное падение диктатуры партии «Баас». По словам главы государства, режим Башара Асада «высокомерно» отверг многочисленные призывы Турции урегулировать сирийский конфликт путем диалога и не оценил протянутую Анкарой руку помощи.
Эрдоган: территориальная целостность Сирии должна быть защищена / Others
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