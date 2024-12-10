Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве сделали операцию по удалению гематомы в мозге, и он находится в стабильном состоянии, сообщает издание Globo со ссылкой на заявление клиники Sirio-Libanes.

9 декабря вечером 79-летний глава государства был доставлен в больницу с жалобами на головную боль. Обследование с использованием МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние, причиной которого стал инцидент, произошедший 19 октября, когда Лула да Силва упал и ударился затылком.

Медицинская бригада провела краниотомию — хирургическое вмешательство, включающее вскрытие черепа, чтобы удалить образовавшуюся гематому. Операция прошла успешно и без осложнений.

По данным больницы, президент чувствует себя удовлетворительно и находится под постоянным наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что президент отменил участие в саммите БРИКС в Казани из-за ухудшения самочувствия. Тогда он получил травму головы при падении в резиденции, однако врачи не сочли необходимым его госпитализировать.