Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом Орбан сообщил 9 декабря на платформе X, назвав состоявшийся разговор «началом будущего». Маск описал беседу как «интересную».

Эта встреча стала второй за последние месяцы: в июле Орбан и Трамп обсуждали возможности достижения мира на Украине. Тогда венгерский лидер позиционировал переговоры как часть своей «дипломатической миссии», используя председательство Венгрии в Совете ЕС.

Однако подобные инициативы вызвали критику в Брюсселе. Например, Шарль Мишель, занимавший пост главы Евросовета, подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на переговоры с Россией от имени ЕС. Новое общение Орбана с Трампом может усилить напряженность в ЕС, особенно на фоне заявлений избранного президента США о возможном сокращении помощи Украине.

Перед встречей с Орбаном Трамп 7 декабря провел переговоры с президентами Франции и Украины, обсуждая пути завершения конфликта.