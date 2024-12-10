ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Виктор Орбан: «Будущее началось»
Премьер-министр Венгрии встретился с Дональдом Трампом и Илоном Маском во Флориде
Виктор Орбан: «Будущее началось»
Фото: x.com/PM_ViktorOrban / Others
10 декабря 2024 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом Орбан сообщил 9 декабря на платформе X, назвав состоявшийся разговор «началом будущего». Маск описал беседу как «интересную».

Эта встреча стала второй за последние месяцы: в июле Орбан и Трамп обсуждали возможности достижения мира на Украине. Тогда венгерский лидер позиционировал переговоры как часть своей «дипломатической миссии», используя председательство Венгрии в Совете ЕС.

Однако подобные инициативы вызвали критику в Брюсселе. Например, Шарль Мишель, занимавший пост главы Евросовета, подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на переговоры с Россией от имени ЕС. Новое общение Орбана с Трампом может усилить напряженность в ЕС, особенно на фоне заявлений избранного президента США о возможном сокращении помощи Украине.

Перед встречей с Орбаном Трамп 7 декабря провел переговоры с президентами Франции и Украины, обсуждая пути завершения конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us