Сирийцы на оккупированных Голанских высотах празднуют свержение 61-летнего режима «Баас»

Сирийцы собрались в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, чтобы отпраздновать свержение 61-летнего режима партии «Баас» в Сирии. Ранее израильские военные временно взяли под контроль демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах, заявив, что соглашение 1974 года о разъединении с Сирией «рухнуло».