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Сирийцы на оккупированных Голанских высотах празднуют свержение 61-летнего режима «Баас»
Сирийцы собрались в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, чтобы отпраздновать свержение 61-летнего режима партии «Баас» в Сирии. Ранее израильские военные временно взяли под контроль демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах, заявив, что соглашение 1974 года о разъединении с Сирией «рухнуло».
Сирийцы на оккупированных Голанских высотах празднуют свержение 61-летнего режима «Баас» / Others
10 декабря 2024 г.
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