Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением действий Израиля в Сирии.

«Мы решительно осуждаем нарушение Израилем Соглашения о разделении сил 1974 года путем входа в израильско-сирийскую зону и продолжающегося продвижения на сирийскую территорию», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД также отметил: «В этот хрупкий период, когда у сирийского народа появилась возможность обрести долгожданные мир и стабильность, Израиль вновь демонстрирует свое оккупационное мышление».

В заключение турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло свою твердую поддержку суверенитета, политического единства и территориальной целостности Сирии.

В рамках масштабной военной операции в Сирии 9 декабря израильские ВВС нанесли удар по установке ПВО вблизи порта Латакия – крупнейшего в стране, где также располагаются российские военные объекты. Этому предшествовали атаки на цели в Дамаске, включая исследовательский центр и комплекс безопасности, а также удары по авиабазе Хальхаля возле города Сувейда.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, впервые за 50 лет Израиль атаковал все сирийские авиабазы, задействовав сотни самолетов и беспилотников. Целями стали военные базы, истребители, системы ПВО и объекты по производству и хранению оружия. Всего после краха режима израильская армия атаковала более 250 целей по всей Сирии.

Параллельно израильские силы вошли в буферную зону на оккупированных Голанских высотах. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что действия проводятся в рамках новых директив, и заявил о «вечной» оккупации Голан. Хотя международное сообщество не признает израильский контроль над этой территорией, в 2019 году США при президенте Трампе признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Эксперты отмечают, что Израиль использует падение режима Асада для полного уничтожения военного потенциала Сирии.