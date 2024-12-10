Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые подтвердил, что на территории республики размещены несколько десятков ядерных боеголовок.

«Я ввез сюда ядерные боеголовки — не один десяток. Многие считают это шуткой, но они доставлены. Если Запад считает это розыгрышем, значит, они просто упустили этот момент», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, размещение ядерного оружия на белорусской территории имеет стратегическое значение для безопасности Союзного государства РФ и Беларуси.

Лукашенко также отметил, что лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии.

«Если, не дай бог, придется принять решение об их использовании, я не буду колебаться, если против Беларуси будет совершена агрессия», — заявил Лукашенко.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о развертывании ракетной системы «Орешник» на территории Беларуси, которая, как ранее уточнил президент РФ Владимир Путин, не является ядерным оружием. Москва применила «‎Орешник»‎ в конце ноября для удара по украинскому заводу «‎Южмаш» ‎в Днепре. Путин подчеркнул, что атака стала ответом на применение украинскими военными западного дальнобойного оружия ATACMS и Storm Shadow для ударов по Брянской и Курской областям.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Сирия превратилась в испытательный полигон для мировых держав. При этом свержение режима Асада политик назвал уроком для Беларуси.

«Сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных мировых игроков. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» — сказал он.

Режим Асада в Сирии рухнул 8 декабря, когда силы сирийской оппозиции вошли в Дамаск, а сам глава режима бежал в Москву. Позже силы «‎Хайят Тахрир аш-Шам»‎ взяли под свой контроль все центральные регионы Сирии, а также Латакию, где расположены российские военные базы Тартус и Хмеймим.