Германия предложила финансовое поощрение для сирийских беженцев, желающих вернуться на родину. Депутаты Христианско-демократического союза (ХДС) — главной оппозиционной партии, которая лидирует по всем опросам — хотят платить сирийцам €1000 ($1057) на человека за возвращение домой.

Кроме того, партия предлагает организовать чартерные рейсы из немецких городов в Сирию. Эта инициатива связана с изменениями в Сирии после свержения режима Башара Асада.

В Германии с 2015 года проживает более 1 млн сирийских беженцев. Не все в немецком обществе им рады: ультраправые радикалы не раз устраивали нападения на миграционные центры и мечети сирийской общины. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» уже несколько лет пытается добиться насильной высылки всех сирийских беженцев обратно. И такая риторика пользуется спросом в Германии, особенно в восточных землях.

Йенс Шпан, заместитель лидера парламентской фракции ХДС, заявил, что Германия должна взять на себя организацию полетов и финансовую поддержку добровольных возвращенцев. По его словам, эта мера станет важным шагом на пути к возвращению сирийцев на родину.

Александер Тром, отвечающий за внутреннюю политику ХДС, добавил, что падение Асада требует пересмотра статуса защиты сирийских беженцев, многие из которых получили временное убежище.

Шпан также предложил провести в 2025 году международную конференцию с участием Германии, Австрии, Турции и Иордании для обсуждения репатриации беженцев и восстановления Сирии после конфликта.

Юрген Хардт, эксперт ХДС по внешней политике, призвал к немедленным переговорам между канцлером Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу будущего Сирии.

Кнаус также рекомендовал создать контактную группу по Сирии, в которую вошли бы Турция, Иордания, европейские страны и новое сирийское правительство. Эта структура могла бы разработать план стабилизации Сирии и возвращения беженцев, что открыло бы новую главу в отношениях региона и Европы.