Крах режима Башара Асада привел к бегству ключевых фигур сирийского руководства в Ливан. Согласно сообщениям ливанских СМИ, высшие чиновники из окружения Асада, включая членов его семьи, представителей разведки и деловых кругов, пересекли сирийско-ливанскую границу 8 декабря. Сделали они это нелегально, с помощью группировки «Хезболла», отмечают ливанские газеты.

Среди бежавших в Ливан называют бывшего директора Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюка. Власти Ливана разыскивают Мамлюка с 2012 года за предполагаемое участие в планировании убийств ливанских политиков и религиозных лидеров. Франция также предъявила ему обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в 2018 году. Теперь же он укрывается на территории Ливана, на подконтрольной «‎Хезболле»‎ территории, отмечают издания.

По данным источников ливанской газеты «‎Аль-Нидан»‎, «Хезболла» предоставила сирийским чиновникам ливанские номерные знаки и организовала их тайное прибытие в южные пригороды Бейрута — район Дахия, который считается оплотом группировки. Именно здесь были расположены бункеры Хасана Насраллы.

При этом некоторые из беженцев сейчас находятся в роскошных отелях столицы, где их безопасность обеспечивается «Хезболлой» и ливанскими силами безопасности, отмечает газета.

Официального подтверждения этой информации ни из Дамаска, ни из Бейрута не было.

Бегство сирийских чиновников было тщательно спланировано, продолжает издание. Координацию операции приписывают высокопоставленному ливанскому чиновнику, связанному с Мамлюком. Чтобы избежать обнаружения, транспортные средства с сирийскими номерами заменялись на ливанские.

Между тем, бегут не только чиновники, но и солдаты Асада. Более 1 тыс. сирийских солдат, оказавшихся в ловушке на востоке Сирии, пересекли границу с Ираком через КПП Аль-Каим, сообщает иракское телевидение. По данным AP, губернатор провинции Хасака лично прибыл на границу и договорился о проходе сирийских военных в Ирак, где они сдали все оружие. Их разместили в лагере для беженцев.