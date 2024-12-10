Госдума одобрила законопроект, вводящий обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов перед поступлением в школы. Согласно проекту, дети, не сдавшие тест, не смогут быть зачислены в учебные заведения. Теперь закон должны принять в Совфеде, потом его отправят на подпись президенту, после чего он будет считаться вступившим в силу.

Авторы закона утверждают, что нововведение «обеспечит права российских граждан на качественное образование». Дети, не прошедшие тест, смогут повторно попытаться после улучшения уровня языка. При этом в школы также не примут детей мигрантов без документов, подтверждающих законность их пребывания в России.

Вице-спикер Думы Ирина Яровая подчеркнула, что школы «занимаются обучением, а не подготовкой к школе». Ответственность за адаптацию детей мигрантов при этом возлагается не на федеральное правительство, а на руководство регионов. Однако эксперты выражают обеспокоенность тем, что подростки, лишенные доступа к школе, рискуют оказаться вне социальной среды.

По данным Министерства просвещения, в 2023 году в российских школах обучалось более 208 тыс. детей мигрантов, из которых 18% показали крайне низкий уровень владения языком. Запрет на прием в школу таких детей поддержали 84 региона РФ. Однако поддерживали в основном законодатели и чиновники. Мнения учителей по этому вопросу никто не спрашивал.

Сами учителя, впрочем, также говорят о нехватке ресурсов для работы с учениками, не владеющими языком, и о необходимости адаптационных программ. При этом правозащитники отмечают: если ребенок не знает язык, это не повод лишать его возможности учиться. Надо напротив дать ему все возможности выучить язык, поощрять его к этому, а не изолировать.

Координатор проекта «Доступ к образованию» Софья Исмаилова назвала закон дискриминационным, указывая на отсутствие государственных программ по изучению русского языка для мигрантов. Эксперты подчеркивают: дети младшего возраста быстрее осваивают язык, в отличие от подростков, которые могут остаться вне образовательной системы, если не сдадут тест.