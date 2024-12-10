Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на расширенном заседании глав провинциальных отделений Партии справедливости и развития, где значительную часть своей речи посвятил ситуации в Сирии.

«После 61 года правления Баас, последние 13 лет которого были временем беспросветного мрака, Сирия наконец увидела свет. Режим меньшинства Асада, опиравшийся на репрессии, тиранию и массовые убийства, окончательно рухнул 8 декабря с освобождением Дамаска», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена поддерживать сирийский народ всеми доступными политическими, дипломатическими, экономическими и военными средствами. «С этого момента мы не допустим повторного раздела Сирии. Мы никогда не позволим, чтобы территория страны вновь стала ареной конфликта», — подчеркнул он.

Президент также отметил необходимость борьбы с террористическими организациями: «С Божьей помощью, террористические организации, такие как ДАЕШ и PKK/PYD, будут в кратчайшие сроки уничтожены и в остальных частях страны».

Говоря о сирийских беженцах в Турции, Эрдоган напомнил, что его страна приняла их в трудный момент. «Хочу напомнить всем, кто поглядывает на сирийские земли. Турция принесла огромные жертвы и приложила неимоверные усилия для того, чтобы Сирия достигла своего нынешнего положения. Когда весь мир отвернулся от сирийского народа, мы годами защищали и оберегали их как на своей территории, так и у своих границ», — заявил глава государства.

В заключение турецкий лидер еще раз поздравил «братский сирийский народ с этой великолепной революцией» и пообещал противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране. «Любая атака на стабильность нового сирийского правительства и целостность древних сирийских земель встретит отпор не только сирийского народа, но и с нашей стороны», — заверил турецкий лидер.