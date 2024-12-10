Китайские производители двигателей, аккумуляторов и контроллеров для дронов начали ограничивать или полностью прекращать поставки в США и страны Европы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Эти меры серьезно затронут производителей беспилотников, особенно украинские компании, которые активно используют китайские комплектующие для создания дешевых и эффективных дронов, применяемых в военных операциях.

Конфликт начался после того, как Вашингтон ввел ограничения на экспорт в Китай высокопроизводительных чипов памяти и полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил поставки товаров двойного назначения американским военным, а также материалов с высокотехнологичным применением ряду американских компаний.

В начале декабря под санкции Китая попал стартап Shield AI Inc., подрядчик Пентагона, производящий дроны на основе искусственного интеллекта. Компания активно работает в Украине. Bloomberg отмечает, что эти ограничения могут быть предвестниками более масштабных мер со стороны Китая в 2025 году.

Ранее СМИ сообщали о совместной разработке Россией и Китаем ударного беспилотника, аналогичного иранским «Шахедам», которые активно используются в войне против Украины. Кремль подтвердил сотрудничество с Пекином, заявив о партнерстве «во всех областях». При этом Китай официально утверждает, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.