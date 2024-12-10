Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с показаниями в рамках продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции, которое стало предметом острого политического раскола в израильском обществе на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Это первый случай в истории, когда премьер Израиля предстает перед судом как обвиняемый по уголовному делу. Несмотря на неоднократные попытки отложить процесс, ссылаясь на продолжающуюся «войну» и проблемы с безопасностью, судьи постановили возобновить разбирательство.

Нетаньяху предъявлены обвинения в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Судебный процесс охватывает три уголовных дела. Глава правительства настаивает на своей невиновности и не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Как передает AP, для судебного разбирательства по делу премьера Израиля прокуроры вызвали около 140 свидетелей. Летом обвинение завершило трехлетний период дачи показаний, вызвав последнего свидетеля.

Дело 1000

Премьер-министру вменяется мошенничество и злоупотребление доверием в рамках обвинений в получении дорогостоящих подарков от Арнона Милчана, израильского гражданина и продюсера из Голливуда, а также австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Общая стоимость предполагаемых даров, среди которых фигурируют шампанское и сигары, по разным данным, оценивается от 200 до 300 тыс. долларов. Прокуроры утверждают, что в ответ Нетаньяху содействовал Милчану в решении его коммерческих вопросов. Кроме того, обвинение утверждает, что Нетаньяху лоббировал американские власти с целью продления визы для Милчана, а также содействовал сделке по слиянию телевизионного канала, частично принадлежащего продюсеру.

Дело 2000

В другом деле Нетаньяху обвиняется в том, что он вступил в договоренности с владельцем газеты Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Предполагается, что премьер-министр обещал поддержать законодательные инициативы, направленные против конкурирующего издания, в обмен на более позитивное освещение в Yedioth Ahronoth. Законопроект должен был ограничить распространение газеты Israel Hayom, говорится в резюме обвинительного заключения.

Дело 4000

Согласно утверждениям обвинения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также предоставил телекоммуникационной компании Bezeq Telecom Israel (BEZQ.TA) регуляторные льготы на сумму около 1,8 млрд шекелей (приблизительно 500 млн долларов). В обмен, согласно прокурорам, он получил благоприятное освещение своей деятельности и имиджа его супруги Сары на новостном портале, подконтрольном экс-главе совета директоров компании Шаулю Эловичу. По данному эпизоду Нетаньяху предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Одержимый

Показания свидетелей в процессе против премьер-министра Израиля не только пролили свет на обвинения в трех делах, но и раскрыли детали его личного характера и семейной репутации. Свидетели подчеркнули, что Нетаньяху одержим контролем над своим имиджем, ссылаясь на его поведение и манипуляции с общественным мнением. Один из ключевых свидетелей, бывший помощник премьера, назвал его «одержимым контролем» над своим имиджем, а другой свидетель описал дорогие подарки, включая сигары, которые Нетаньяху и его супруге дарили сторонники.

Эти показания дают картину того, как израильский лидер жил в роскоши, оплачиваемой, в том числе, за счет налогоплательщиков и состоятельных друзей, что стало одной из центральных тем обвинений против него.

Документальный фильм «Досье Биби» также пролил свет на некоторые детали этого дела, получив записи допроса Нетаньяху в полиции, а также допросов его жены и некоторых ключевых свидетелей.

Как передает Reuters, в случае признания Нетаньяху виновным по предъявленным обвинениям, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до десяти лет. Помимо этого, возможно наложение значительного штрафа. При этом обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

Действия Израиля в войне в Газе, шокировавшие мировую общественность своей жестокостью, фактически оттянули внимание от судебного разбирательства. Проблемы, связанные с коррупционными обвинениями премьер-министра отошли на второй план, уступив место обсуждению военных операций и гуманитарной ситуации в регионе. Это смещение акцентов не только изменило общественное восприятие ситуации, но и затруднило дальнейшее рассмотрение его судебных дел, которые, казалось, могли бы стать решающими для его политической карьеры.

После победы Биньямина Нетаньяху на выборах 2022 года его правительство инициировало судебную реформу, направленную на ограничение полномочий израильского суда. Этот шаг вызвал массовые протесты внутри страны и обеспокоенность среди западных союзников по поводу состояния демократических институтов в Израиле. Несмотря на это, премьер-министр отрицал любую связь между судебной реформой и своим собственным судебным разбирательством. Хотя вскоре после начала войны в Газе Нетаньяху отказался от дальнейших шагов по реформе, в последние недели он вновь начал использовать риторику, направленную против судебной власти.

Сегодня многие требуют отставки Нетаньяху и обвиняют его в затягивании войны и судебного процесса с целью остаться у власти и избежать тюремного заключения.

Однако судебный процесс по делу израильского главы развивается крайне медленно. Следствие началось еще в 2016 году, но лишь в феврале 2018 года полиция сделала официальную рекомендацию о привлечении его к уголовной ответственности. Обвинения были предъявлены в ноябре 2019 года, а сам судебный процесс стартовал только в мае 2020 года.

Более того, как пишет The New York Times, заслушивание показаний премьер-министра Израиля, которые он будет давать в подземной камере под Тель-Авивом, по сути, бункере, продолжится еще несколько недель. И даже после того, как Нетаньяху закончит давать показания уже в 2025 году, процесс может занять годы, прежде чем будет вынесен вердикт.

Ситуация, при которой действующий премьер-министр сионистского образования Биньямин Нетаньяху одновременно руководит государством и проходит судебный процесс по обвинениям в коррупции, вызывает множество вопросов как внутри страны, так и за ее пределами. Однако израильское законодательство предоставляет главе правительства определенные привилегии, позволяющие ему сохранять свой пост даже в условиях судебного преследования.

Более того, даже после вынесения обвинительного приговора премьер-министр сохраняет возможность обжаловать решение суда. На протяжении всего периода апелляционного процесса он может продолжать исполнять свои обязанности, если не решит сложить полномочия добровольно. Другими словами, окончательное отстранение от власти произойдет только после исчерпания всех правовых процедур.

Тем не менее, совмещение обязанностей главы правительства с участием в судебных разбирательствах остается предметом споров. Критики утверждают, что это подрывает доверие к институтам власти и создает конфликт интересов, особенно если речь идет о коррупционных обвинениях. Обвинения в коррупции и затянувшийся судебный процесс против него также стали причиной утраты поддержки его союзников и сторонников.

Вечером в понедельник Биньямин Нетаньяху провел свою первую пресс-конференцию за последние три месяца, на которой подвел итоги прошедшего года. Однако, когда журналисты затронули тему его предстоящих показаний в суде, премьер-министр проявил явное раздражение, осудив, как он выразился, «политическую охоту» против него.

Коррупция стала очередным грязным пятном на политической репутации премьер-министра Израиля, дополнительно усугубив уже устоявшиеся ассоциации его имени с геноцидом в Газе даже среди его западных союзников.