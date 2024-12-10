Сегодня наша общая ответственность – быть голосом миллионов людей, которые все еще борются с войной, угнетением, бедностью и дискриминацией, и усиливать борьбу за права человека. Об этом в День прав человека заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В своем выступлении глава турецкого ведомства подчеркнул ключевое значение защиты прав человека в современном мире. По его словам, обеспечение базовых прав беженцев, жертв военных конфликтов и уязвимых групп населения является первостепенной задачей для всего человечества.

Как заявил Алтун, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция играет ведущую роль в борьбе за права человека, поддерживая угнетенных и смело решая проблемы, игнорируемые международным сообществом.

«Гуманитарная драма в Газе останется в памяти как одна из величайших трагедий новой истории. Израиль рано или поздно ответит за эти злодеяния. Мы поминаем палестинцев, погибших в результате геноцида Израиля в Газе, и проклинаем этот геноцид, который займет свое место на позорных страницах истории», – подчеркнул глава ведомства.