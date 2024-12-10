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Израиль снова нарушил международное право
Израильская оккупация буферной зоны на Голанах нарушает договор 1974 года, заявил представитель ООН Гейр Педерсен
Израиль снова нарушил международное право
Представитель ООН Гейр Педерсен / Фото: Reuters
10 декабря 2024 г.

Израильская оккупация буферной зоны на Голанских высотах после свержения режима «Баас» в Сирии нарушает Соглашение о размежевании сил 1974 года. Об этом сообщил специальный представитель ООН по Сирии Гейр О. Педерсен.

На брифинге в Женеве, отвечая на вопрос агентства «Анадолу», он отметил, что ООН считает эти действия нарушением.

«То, что мы видим, противоречит договору 1974 года», — заявил он. Педерсен добавил, что вопрос находится под наблюдением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Израильская армия заняла буферную зону по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Выступая на Голанах, Нетаньяху подчеркнул, что эти меры носят временный характер.

В подтверждение своих действий армия Израиля опубликовала фотографии с военными и техникой в буферной зоне.

Израиль удерживает Голанские высоты с 1967 года. Границы буферной зоны и демилитаризованной территории были установлены соглашением 1974 года между Сирией и Израилем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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