ПОЛИТИКА
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Лидеры Турции и Италии обсудили Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, обсудив последние события в Сирии и ключевые региональные вопросы
Лидеры Турции и Италии обсудили Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Италии Джорджа Мелони / Фото: AA
10 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщила администрация президента. Главной темой беседы стали последние события в Сирии, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что развитие событий подтверждает правильность гуманной и справедливой политики, проводимой Турцией. Президент отметил, что Турция продолжает поддерживать мир, свободу, диалог и справедливость в Сирии, подчеркивая важность сохранения территориальной целостности страны и достижения стабильности.

Турецкий лидер также раскритиковал действия Израиля в Сирии, подчеркнув, что агрессия этой страны не способствует стабилизации региона. Он отметил, что полное устранение террористических элементов на территории Сирии является ключевым условием для достижения мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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