Военные РФ днем 10 декабря нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров.

По его словам, обстрел разрушил частную клинику и повредил близлежащие здания. На данный момент известно о трех погибших и 14 раненых. Среди пострадавших — два врача.

Федоров опубликовал в своем телеграм-канале фото и видео последствий атаки. На месте обстрела продолжают работать врачи, полиция и спасатели. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ищут пострадавших под завалами.

Вечером 6 декабря российские войска также обстреляли Запорожье. Тогда погибли десять человек, еще 26 получили ранения. Среди пострадавших — дети в возрасте четырех и 11 лет, а также четырехмесячный младенец. В регионе 7 декабря был объявлен траур.

Согласно данным The Wall Street Journal, с сентября по ноябрь 2024 года Россия выпустила по Украине 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Осенью 93% беспилотников были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако перехватить ракеты удавалось реже: в октябре этот показатель составил 8%, а в ноябре увеличился до 40%.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.