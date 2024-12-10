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Турция и ЕС: планы по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подтвердил приверженность Турции поддержке Сирии и планам возвращения беженцев
Турция и ЕС: планы по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото: AA
10 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщила администрация президента, основным вопросом обсуждения стали последние события в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ в усилиях по устранению террористических элементов, сохранению единства и территориальной целостности страны. Он также отметил важность создания условий, при которых все этнические и религиозные группы Сирии смогут жить в мире и безопасности.

Президент добавил, что процесс добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев в свои дома уже запущен.

По словам турецкого лидера, работы по восстановлению Сирии будут способствовать ускорению этого процесса и укреплению стабильности в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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