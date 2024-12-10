Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщила администрация президента, основным вопросом обсуждения стали последние события в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ в усилиях по устранению террористических элементов, сохранению единства и территориальной целостности страны. Он также отметил важность создания условий, при которых все этнические и религиозные группы Сирии смогут жить в мире и безопасности.

Президент добавил, что процесс добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев в свои дома уже запущен.

По словам турецкого лидера, работы по восстановлению Сирии будут способствовать ускорению этого процесса и укреплению стабильности в регионе.