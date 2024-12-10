Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 15-й конференции послов, где озвучил основные направления внешней и внутренней политики страны. Эрдоган отметил растущую ответственность Министерства иностранных дел в условиях глобальных вызовов:

«В эпоху, когда международные организации не справляются с задачами, а мировая система зашла в тупик, Турции необходимо динамично и эффективно адаптировать свою внешнюю политику».

Турецкий лидер остановился на ситуации в Газе и раскритиковал Израиль за действия, которые усугубляют напряженность:

«В Газе уже 14 месяцев продолжаются убийства, в которых погибли более 50 тыс. палестинцев. Израиль с каждым днем добавляет новые атаки, усложняя региональные проблемы. Международное сообщество игнорирует эту трагедию, что подрывает устои мировой системы. Израильская политика — это не путь к миру. Турция готова внести свой вклад, чтобы положить конец кровопролитию в Газе, и призывает все заинтересованные стороны проявить инициативу».

Говоря о Сирии, Эрдоган заявил, что страна переживает значительные изменения:

«Сирия за последние 14 дней стала свидетелем больших перемен. Режим Асада оставил за собой только руины. Злодеи потерпели поражение, а угнетенные одержали победу. Самые трудные времена остались позади».

Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала конфликта стояла на стороне справедливости:

«С самого первого дня Турция поддерживала сирийский народ, открыв для них свои двери и сердца. Наша гуманная политика выдержала проверку временем, невзирая на критику и противодействие».

Он также упомянул о процессе возвращения сирийцев:

«Мы никогда не доверяли заявлениям режима о «прощении», так как тюрьмы Асада были настоящими человеческими бойнями. Теперь сирийский народ сталкивается с новыми вызовами, такими как восстановление страны. Турция продолжит поддерживать Сирию, и, если потребуется, мы окажем всю необходимую помощь».

Эрдоган выразил надежду, что новый этап в Сирии приведет к установлению инклюзивного и справедливого порядка: «Мы верим, что народ Сирии справится с этими вызовами и добьется победы. Турция будет с ними на этом пути».