ПОЛИТИКА
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Что будет с Сирией дальше?
Падение режима Башара Асада, державшего власть 24 года, привело к тектоническим сдвигам на Ближнем Востоке. До сих пор непонятно, кто будет править в Дамаске и каким будет переходное правительство. Россия пытается понять, что дальше делать с военными базами в Тартусе и Хмеймиме, а Запад осторожно начинает обсуждать отмену санкций против Сирии. Можно ли считать крах режима точкой в 13 летней гражданской войне и что будет с Сирией дальше — разбирался TRT на русском.
Что будет с Сирией дальше? / Others
10 декабря 2024 г.
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