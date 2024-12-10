Что будет с Сирией дальше?

Падение режима Башара Асада, державшего власть 24 года, привело к тектоническим сдвигам на Ближнем Востоке. До сих пор непонятно, кто будет править в Дамаске и каким будет переходное правительство. Россия пытается понять, что дальше делать с военными базами в Тартусе и Хмеймиме, а Запад осторожно начинает обсуждать отмену санкций против Сирии. Можно ли считать крах режима точкой в 13 летней гражданской войне и что будет с Сирией дальше — разбирался TRT на русском.