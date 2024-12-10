Депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с поддержкой ужесточения миграционного законодательства в России. Он призвал все страны Центральной Азии поддержать введение визового режима с РФ.

В своем телеграм-канале Кадыров прокомментировал заявления российских политиков, которые предложили создание «Кодекса мигранта» и визовый режим для граждан Узбекистана.

«Я считаю, что на фоне ожидаемой нестабильности и вероятного резкого увеличения числа релокантов, не только мы, но и весь Центральноазиатский регион должны поддержать инициативы российских политиков по введению визового режима с Россией, а также по ужесточению требований и контроля для тех, кто едет на заработки», — подчеркнул Кадыров.

Кадыров добавил, что обучение узбекских мигрантов языку, законам и специфике работы за границей поможет защитить их права. Это, по его мнению, снизит нагрузку на Узбекистан.

«Таким образом, мы поможем тем нашим гражданам, которые не могут защитить свои права, соглашаются на дискриминацию со стороны местных ксенофобов, а главное, безответственно и легкомысленно продают свою жизнь, создавая серьезную социально-политико-экономическую нагрузку на Узбекистан», — добавил Кадыров.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать «Кодекс мигранта». Документ будет содержать требования к знанию русского языка, официальному трудоустройству, налоговым отчислениям, медицинской страховке, а также обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию. Слуцкий отметил, что кодекс направлен на упорядочение миграционных потоков и защиту интересов россиян.