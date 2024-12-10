Премьер-министр Ливана Наджиб Микати прокомментировал сообщения о въезде в страну ряда бывших сирийских чиновников. По его словам, Ливан продолжает следовать национальным и международным законам, как это было в предыдущие годы, когда страна приняла сотни тысяч сирийских беженцев.

Микати подчеркнул, что лично контролирует этот вопрос. Он провел переговоры с министром юстиции Генри Хури, генеральным прокурором Джамалем Хаджаром и главой службы общественной безопасности генерал-майором Ильясом Бисари.

«Я поручил, чтобы этот вопрос решался в рамках законодательства под контролем судебной системы. Мы будем защищать интересы Ливана, его граждан, а также сохранять будущее наших отношений с сирийским народом», — заявил премьер-министр.

Сирия столкнулась с масштабными изменениями. С конца ноября боестолкновения между антиправительственными силами и войсками Башара Асада усилились.

С 30 ноября по 7 декабря оппозиционные силы взяли под контроль ключевые регионы, включая Халеб, Идлиб, Хаму и Хомс. Наступление на столицу Дамаск, начавшееся 7 декабря, сопровождалось поддержкой местных жителей. Это привело к полному краху режима Асада. Башар Асад был вынужден бежать из столицы, а 61-летнее правление партии Баас завершилось.