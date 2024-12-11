В ночь на 11 декабря Таганрог — город на юго-западе РФ — подвергся ракетному обстрелу. В результате были повреждены объекты промышленной инфраструктуры, а также сгорели 14 автомобилей. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным чиновника, жертв среди населения нет, однако масштабы ущерба еще уточняются. Мэр Таганрога Светлана Камбулова добавила, что пострадала котельная на улице Циолковского, из-за чего отопление отсутствует в 27 жилых домах. Специалисты планируют восстановить работу котельной к полудню.

Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей предполагают, что целью атаки мог быть Таганрогский авиационно-научный комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК). В некоторых сообщениях утверждается, что к комплексу были направлены многочисленные пожарные расчеты. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Воздушная тревога была объявлена в 4:30 по местному времени, когда мэр города предупредила о нападении беспилотников и призвала граждан укрыться на нижних этажах или в подвалах. К 6:02 тревога была снята. По неподтвержденной информации, целью беспилотников мог быть военный аэродром вблизи города.

Минобороны РФ в своих официальных сводках не упомянуло ни ракетный обстрел, ни атаку беспилотников в Ростовской области.

Этой же ночью глава непризнанной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что город Енакиево подвергся обстрелу ВСУ дальнобойным оружием. Пострадавших не зафиксировано, но власти организовали эвакуацию одного из районов города.

Кроме того, сообщалось об воздушной атаке на Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате удара БПЛА произошел пожар на «производственном объекте», не приводя подробностей. По его словам, возникший пожар потушили спасатели. В соцсетях распространялись видео с кадрами возгорания — по данным новостного телеграм-канала Astra, беспилотники подожгли наливной пункт нефтепровода «Дружба» в селе Свень.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.