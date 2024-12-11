Дональд Трамп во вторник объявил о назначении Тома Баррака — бизнесмена и главы его инаугурационного комитета Трампа в 2017 году — на пост посла США в Турции.

«Я рад сообщить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции, — заявил Трамп. — Том — уважаемый лидер с огромным опытом как в политике, так и в бизнесе, он обладает способностью находить разумные решения в самых сложных ситуациях».

Баррак, 77-летний потомок ливанских эмигрантов, вырос в Калифорнии. Выпускник Университета Южной Калифорнии и Юридической школы Университета Сан-Диего, основал инвестиционную компанию Colony Capital в 1991 году. По данным Forbes, Баррак сделал состояние на инвестициях в непопулярные активы, включая недвижимость на Ближнем Востоке и Германии.

Баррак ранее оказывался в центре скандала: его обвиняли в незаконной деятельности в интересах ОАЭ и даче ложных показаний ФБР. Однако в 2022 году он был оправдан по всем девяти пунктам обвинения.

Если Сенат утвердит кандидатуру Баррака, он сменит на посту посла Джеффа Флейка, занимавшего эту должность с января 2022 года.