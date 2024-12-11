Российская ракета атаковала Запорожье: 6 погибших, десятки раненых

В результате российского ракетного удара по Запорожью погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Как сообщили украинские власти, удар был нанесен по гражданской застройке — разрушено офисное здание, повреждения получила частная клиника и дома, расположенные рядом. Во время поисково-спасательных работ со спасателями связались две женщины, находящиеся под завалами. Чтобы их освободить, понадобилось семь часов.