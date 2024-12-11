ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Российская ракета атаковала Запорожье: 6 погибших, десятки раненых
В результате российского ракетного удара по Запорожью погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Как сообщили украинские власти, удар был нанесен по гражданской застройке — разрушено офисное здание, повреждения получила частная клиника и дома, расположенные рядом. Во время поисково-спасательных работ со спасателями связались две женщины, находящиеся под завалами. Чтобы их освободить, понадобилось семь часов.
Российская ракета атаковала Запорожье: 6 погибших, десятки раненых / Others
11 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us