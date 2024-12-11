Журналисты TRT Haber стали целью атаки террористической организации PKK/YPG в районе Манбидж на севере Сирии.

На их автомобиль был направлен заминированный дрон-камикадзе, что привело к серьезным повреждениям транспортного средства.

По информации TRT Haber, нападение произошло во время работы съемочной группы.

Несмотря на тяжелые повреждения автомобиля, все члены команды — корреспондент Бюлент Чулджуоглу, оператор Фатих Шенель, водитель Юсуф Серин и оператор-постановщик Бюлент Серин — не пострадали.