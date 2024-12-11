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Тысячи сирийцев пересекают границу Турции на пути домой
Тысячи перемещенных сирийцев пересекают границы Турции, Ливана и Иордании, чтобы вернуться домой после долгих лет вынужденного изгнания. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, ежедневная пропускная способность на границе с Сирией была увеличена с 3 000 до 15 000-20 000 человек. Во время гражданской войны около 4 миллионов сирийцев нашли убежище в Турции.
Тысячи сирийцев пересекают границу Турции на пути домой / Others
11 декабря 2024 г.
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