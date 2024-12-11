ПОЛИТИКА
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О чем говорили Зеленский, Макрон и Трамп?
СМИ выяснили, что обсуждали президенты Украины, Франции и США в ходе встречи в Париже
О чем говорили Зеленский, Макрон и Трамп?
Фото: AP / Others
11 декабря 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом на переговорах в Париже, чтобы подчеркнуть необходимость гарантий безопасности для Украины в любом мирном урегулировании с Россией. Во встрече также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

Трамп заявил о своем желании в скорейшие сроки остановить войну и запустить переговорный процесс. Однако, как отмечают источники агентства, конкретные детали урегулирования на встрече не обсуждались.

Отсутствие конкретных предложений усилило беспокойство в Киеве, особенно на фоне продвижения российских войск и бомбардировок. Источник из офиса Зеленского заявил, что обсуждалась потребность в гарантиях, без которых, по его мнению, Москва может нарушить договоренности.

Президент Франции Эммануэль Макрон акцентировал вклад Европы в поддержку Украины и предложил справедливое перераспределение ответственности за безопасность между ЕС и США.

Он и Зеленский постарались убедить Трампа, что Путин в 2024 году уже не тот, с кем тот вел переговоры ранее. Также были упомянуты неудачи России в Сирии как довод для ужесточения политики.

Встреча завершилась перед церемонией открытия реставрированного собора Нотр-Дам. Это был первый зарубежный визит Трампа после выборов и его первая личная встреча с Зеленским после переизбрания. Последний назвал переговоры продуктивными, отметив общее стремление завершить войну справедливо и быстро. Трамп в свою очередь заявил после встречи, что Зеленский готов к миру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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