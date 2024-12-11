На польско-белорусской границе происходят насильственные и незаконные выдворения просителей убежища, говорится в новом отчете Human Rights Watch. Организация сообщает, что польские пограничники препятствуют подаче заявлений, даже если мигранты уже пересекли польскую территорию.

Выводы HRW были основаны на интервью с 22 просителями убежища, находящимися в Польше. Согласно отчету, 17 из них пережили как минимум один отказ во въезде со стороны польских пограничников в 2024 году, прежде чем им наконец разрешили въехать в страну.

Мигранты рассказали, что их заставляли подписывать документы, содержание которых они не понимали, а затем немедленно выдворяли обратно в Беларусь. Позже они узнали, что документы якобы свидетельствовали об отказе от подачи заявления на убежище.

Оказавшись на белорусской стороне, люди нередко сталкиваются с тяжелыми условиями и насилием со стороны местных силовиков, которые вновь отправляют их в Польшу. Human Rights Watch отмечает, что такие действия нарушают международное право, которое гарантирует право на подачу заявления на убежище для всех мигрантов, въезжающих в ЕС.

Польские власти также обвиняются в блокировании гуманитарной помощи и независимого мониторинга для тех, кто оказался в Беловежской пуще — крупном реликтовом лесу на границе Беларуси и Польши.

В докладе подчеркивается также, что такие действия подвергают мигрантов риску «смерти или серьезных травм» из-за нынешних экстремальных погодных условий в приграничном регионе, включая низкие температуры и сильные ветры.

После прихода к власти Дональда Туска в 2023 году и в связи с продолжающейся российско-украинской войной Польша усилила военное присутствие вдоль 60 км границы с Беларусью.

По данным польского правительства, с июля 2023 года по январь 2024 года въезд был отклонен более чем 6 тыс. человек, пытавшимся пересечь границу. В ответ на критику польские власти заявили, что их миграционная стратегия направлена на обеспечение безопасности, при этом права человека остаются важным приоритетом.