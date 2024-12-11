В Кремле выразили опасения, что действия Израиля на территории Сирии, включая захват демилитаризованной зоны на оккупированных Голанских высотах, могут усугубить ситуацию в регионе.

«Безусловно, нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в Москве в среду.

По его словам, РФ внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает контакты с силами, контролирующими обстановку «на земле». Это необходимо, подчеркнул Песков, для обеспечения безопасности российских баз и дипломатических миссий в стране.

Песков также заявил, что Москва помогла Дамаску «в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону».

«И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию», — добавил он. — А дальше уже руководство Асада работало в своей стране, занималось развитием в своей стране, но, к сожалению, [ход событий] привел к той ситуации, которая есть сейчас».

Ситуация в Сирии резко изменилась после падения режима Башара Асада. Сирийский лидер, управлявший страной почти 25 лет, бежал в Россию после того, как антиправительственные силы захватили Дамаск в воскресенье. Это положило конец почти 50-летнему правлению династии Асадов.

После краха режима израильская армия начала масштабную воздушную кампанию, атакуя военные объекты по всей Сирии. Удары, в частности, были нанесены по портам Аль-Бейда и Латакия, что привело к уничтожению флота сирийских ВМС.

Израиль также заявил о контроле над демилитаризованной буферной зоной на Голанских высотах, назвав это «вынужденной мерой» в связи с «распадом» Соглашения о разъединении от 1974 года.