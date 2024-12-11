Мохаммад аль-Башир, назначенный оппозиционными группами временным главой правительства до марта, призвал миллионы сирийцев, находящихся за границей, вернуться на родину. Политик заявил, что одной из его первостепенных задач станет возвращение беженцев, чье участие он считает ключевым для восстановления страны.

«Я обращаюсь ко всем сирийцам за границей: Сирия теперь свободная страна, которая обрела гордость и достоинство. Вернитесь, мы должны заново построить нашу страну и возродиться», — подчеркнул премьер.

Аль-Башир уточнил, что новое правительство гарантирует права всех граждан, независимо от их конфессий и политической принадлежности. Группировка «‎‎Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), возглавившая кампанию по освобождению Сирии, также заверила религиозные меньшинства, включая христиан и алавитов, в их безопасности в новой Сирии.

Глава католической церкви, папа Римский Франциск, выступил с призывом к «взаимному уважению» между религиозными общинами Сирии. На своей аудиенции в Ватикане он выразил надежду на то, что сирийцы будут жить в мире, а религиозные общины объединятся на благо нации.

Свержение Башара Асада, который бежал из Сирии после того, как оппозиционные силы взяли под контроль Дамаск, завершило 50-летнюю эру правления его клана. Однако страна сталкивается с неопределенностью: гражданская война длиной почти в 14 лет унесла жизни 500 тыс. человек и вынудила половину населения покинуть свои дома. Более 14 млн сирийцев стали беженцами, около 8 млн были вынуждены бежать за границу.

Крах Асада стал возможным на фоне ослабления его союзников — России, вовлеченной в конфликт в Украине, и Ирана, пострадавшего от израильских ударов. Теперь тысячи сирийцев начали возвращаться из Турции, Ливана и Европы.

Турция, принявшая более 3,7 млн сирийских беженцев, выразила готовность содействовать их добровольному возвращению и участвовать в восстановлении Сирии. На этом фоне сразу десять европейских стран, включая Германию, Австрию, Великобританию, Грецию и другие страны, временно приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам из-за неопределенности ситуации в стране.