Парижский Нотр-Дам открылся 7 декабря после пяти лет восстановительных работ. Китай стал ключевым партнером Франции в реконструкции собора и первой страной, согласившейся помочь с его восстановлением. Теперь китайские СМИ вовсю трубят о ведущей роли Китая в «спасении» главного католического собора Западной Европы. Пекин может использовать эту историю как часть «мягкой силы» для давления на Францию и ее европейских соседей.

Церемония открытия началась с трибьютного фильма, который был показан на фасаде Нотр-Дама, с надписью «Спасибо» на нескольких языках, включая и китайский — все, чтобы выразить признательность всем, кто принимал участие в спасении и восстановлении собора. Ремонтные работы обошлись Франции в рекордные €700 млн. Сколько из них вложил Китай неизвестно.

После пожара 15 апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил восстановить собор за пять лет. Несмотря на пандемию и последовавшие торговые войны с Китаем, Париж не разорвал сотрудничество с Пекином.

В феврале 2024 года команда специалистов из музея Мавзолея императора Цинь Шихуанди присоединилась к восстановлению Нотр-Дама. Они сосредоточились на изучении обгоревших образцов древесины и разработке огнеупорных материалов.

Спасет ли Нотр-Дам отношения Пекина и Парижа? Вряд ли. Правительство Макрона занимает максимально «ястребиную» позицию в отношении Китая.

В сентябре Франция стала одним из самых решительных сторонников запретить импорт китайских электромобилей. В итоге Париж продавил решение ЕС обложить 35% пошлиной все электрокары из КНР. В ответ Пекин ввел аналогичные меры против французского коньяка и сыра.

Эти меры, хоть и были направлены на весь ЕС, непропорционально сильно сказались на Франции по сравнению с другими государствами-членами Евросоюза.