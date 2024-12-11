Болгария прекратит транзит российского газа через «Балканский поток», если «Газпром» не найдет новый способ оплаты после введения санкций США. С такой угрозой 10 декабря выступил временный министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

«Это двусторонние договорные отношения. «‎Булгартрансгаз‎» строго выполнит контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена», — подчеркнул министр.

Малинов признал: российская компания, забронировавшая мощности через продолжение «Турецкого потока» в Болгарии («Газпром экспорт»), должна найти решение через «Газпромбанк» для продолжения обслуживания.

Болгария ожидает от «Газпром экспорта» конкретного предложения о том, как будут производиться платежи.

«Время еще есть, и на данный момент все предусмотренные платежи были произведены», — пояснил Малинов, уклонившись от ответа на вопрос о финансовых последствиях для Болгарии и «Булгартрансгаза» в случае прекращения транзита.

21 ноября Минфин США ввел санкции против «Газпромбанка» и его дочерних компаний. Это резко обвалило российский рубль и поставило под угрозу транзит газа из РФ через Болгарию. «Газпромбанк» обслуживает почти всех государственных и частных поставщиков российского газа.

Санкции требуют от контрагентов «Газпрома» поиска посредников, что сопряжено с риском вторичных санкций.

Хотя Болгария не использует газ из «Балканского потока», она зарабатывает более €150 млн в год на его транзите. Прекращение поставок нанесет серьезный удар по Сербии, Венгрии и, в меньшей степени, Австрии.

«Газпром» оплатил транзит до конца ноября, следующая оплата должна пройти в декабре.

За два с половиной года после начала войны в Украине ни Сербия, ни Венгрия, ни Словакия не предприняли шагов по снижению зависимости от российского газа. Брюссель пошел на встречу Венгрии и Словакии, разрешив им в виде исключения покупать российский газ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в конце ноября признал, что болгарские санкции могут привести к «серьезным трудностям в регионе». Он добавил, что Будапешт будет координировать действия с Болгарией и Азербайджаном.