Канцлер Германии Олаф Шольц 16 декабря проведет вотум доверия в парламенте — это ключевой шаг на пути к роспуску бундестага и назначению новых выборов. Этот драматический шаг последовал за распадом коалиционного правительства Шольца 6 ноября.

Вотум доверия, назначенный на 16 декабря, с высокой вероятностью завершится поражением, так как Шольц больше не располагает парламентским большинством, пишет Politico. В случае неудачи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер будет обязан распустить парламент и объявить выборы. Шольц останется временно исполняющим обязанности главы правительства, однако де-факто не сможет принимать решения во внешней и внутренней политике.

По предварительной информации, парламентские выборы в ФРГ пройдут уже 23 февраля 2025 года. Это станет шестым случаем в послевоенной истории Германии, когда канцлер вынужден запрашивать вотум доверия.

Политическая система Германии не допускает одностороннего решения канцлера о проведении выборов, подчеркивая необходимость вовлечения других ветвей власти, таких как президент и парламент. Письменное обращение Шольца с запросом на голосование запустит 48-часовой период обсуждения, после которого депутаты примут решение о его политической судьбе.

Коалиция Шольца, включающая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободную демократическую партию (СвДП), распалась в прошлом месяце, главным образом из-за разногласий в бюджетной политике. Оставшись без большинства, правительство Шольца оказалось парализовано и не может принимать законы.

Опрошенные Politico аналитики единодушны в том, что Шольц потерпит поражение, поскольку оппозиционные партии — включая консервативный блок ХДС/ХСС, ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ) и СвДП — намерены выразить вотум недоверия главе правительства.

Если бы выборы прошли уже сегодня, то консерваторы из ХДС/ХСС набрали бы 31%, АдГ — 18%, СДПГ — 17%, а «Зеленые» — 13%. СвДП и недавно образованный альянс Сары Вагенкнехт находятся ниже 5-процентного барьера для прохождения в парламент.

У Шольца также шанс сохранить пост благодаря поддержке перебежчиков из других партий, однако это маловероятно из-за их публичных заявлений. Даже в случае победы канцлера, вероятно, ожидает отставка.