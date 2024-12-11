ПОЛИТИКА
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Дрон террористов PKK/YPG атаковал журналистов TRT Haber в Сирии
В сирийском Манбидже террористы PKK/YPG атаковали с помощью дрона-камикадзе журналистов TRT Haber, работающих в Сирии. Никто не пострадал, но автомобиль команды был сильно поврежден. Сирийская национальная армия освободила районный центр Тель-Рифат от террористов PKK/YPG в первый день операции «Рассвет свободы», которая началась в декабре. Манбидж, бывший одним из крупнейших центров террористов, теперь полностью очищен от сторонников PKK/YPG. #сирия #журналисты #дрон
Дрон террористов PKK/YPG атаковал журналистов TRT Haber в Сирии / Others
11 декабря 2024 г.
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