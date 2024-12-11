Лидер повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль-Шара (Абу Мухаммад аль-Джулани) заявил в среду, что все причастные к пыткам или убийствам заключенных во время режима Асада будут преследоваться по закону, никаких помилований не будет.

«Мы будем преследовать их в Сирии и просим страны выдать тех, кто бежал, чтобы мы могли восстановить справедливость», – заявил аль-Шара в обращении, опубликованном в Telegram-канале сирийского государственного телевидения.

Новый временный премьер-министр Мохаммед аль-Башир в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera описал катастрофическое финансовое положение страны: «В казне только сирийские фунты, которые ничего не стоят. Один доллар США стоит 35000 наших монет. У нас нет иностранной валюты».

Тем временем США осторожно идут на контакт с бывшими повстанцами, хотя группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) по-прежнему признана Вашингтоном террористической организацией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что новое правительство должно «соблюдать права меньшинств, обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся и не допустить использования Сирии как базы для терроризма».

Тем временем тысячи сирийских беженцев начали возвращаться домой через турецкую границу. «У нас здесь никого нет. Мы возвращаемся в Латакию, где у нас есть семья», – сказал Мустафа, готовясь пересечь границу с женой и тремя сыновьями.

Израиль расширил свою оккупацию сирийских Голанских высот, захватив демилитаризованную буферную зону под наблюдением ООН вскоре после падения режима Асада.

После того как антиправительственные группы в воскресенье взяли под контроль Дамаск, Асад бежал в Россию, где получил убежище. Это положило конец правлению партии Баас, находившейся у власти с 1963 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении действия соглашения о разъединении войск, находившегося под контролем ООН. Израильская армия взяла под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы и несколько других объектов.

Израильские военные также нанесли десятки авиаударов по военным базам, системам ПВО, штабам разведки, складам ракет и нестандартного вооружения по всей Сирии. Израиль утверждает, что его военные действия на территории Сирии носят оборонительный характер.

Соглашение о разъединении было подписано 31 мая 1974 года между Сирией и Израилем в присутствии представителей ООН, СССР и США. Оно предусматривало отвод израильских войск со всех территорий, оккупированных в ходе войны 1973 года, и создание буферной зоны под наблюдением Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР).