В Сирии нашли один из крупнейших заводов Махера аль-Асада по производству каптагона

В Сирии обнаружили крупный завод по производству каптагона (фенетелина), принадлежащий брату бежавшего президента Махеру аль-Асаду. Наркотический препарат широко распространен на Ближнем Востоке. Он притупляет чувство страха, вызывает невероятную жестокость и свирепость. Расследования журналистов показали, что с 2018 года руководство Сирии организовало поставки фенетелина в другие арабские страны. В 2021 году доходы сирийского правительства от наркотрафика оценивались более чем в 5 миллиардов долларов.