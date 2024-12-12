ПОЛИТИКА
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В Сирии нашли один из крупнейших заводов Махера аль-Асада по производству каптагона
В Сирии обнаружили крупный завод по производству каптагона (фенетелина), принадлежащий брату бежавшего президента Махеру аль-Асаду. Наркотический препарат широко распространен на Ближнем Востоке. Он притупляет чувство страха, вызывает невероятную жестокость и свирепость. Расследования журналистов показали, что с 2018 года руководство Сирии организовало поставки фенетелина в другие арабские страны. В 2021 году доходы сирийского правительства от наркотрафика оценивались более чем в 5 миллиардов долларов.
Повстанцы нашли один из крупнейших заводов Махера аль-Асада по производству каптагона / Others
12 декабря 2024 г.
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