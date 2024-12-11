ТУРЦИЯ
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Грандиозный дипломатический успех президента Эрдогана
На трехсторонних переговорах в Турции лидеры Эфиопии и Сомали подписали совместную декларацию о сотрудничестве при посредничестве президента Эрдогана
Грандиозный дипломатический успех президента Эрдогана
Турция примиряет Сомали и Эфиопию / Фото: AA / Others
11 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел трехстороннюю встречу с президентом Сомали Шейхом Махмудом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, по итогам которой была подписана историческая совместная декларация.

Согласно документу, стороны договорились преодолеть существующие разногласия и начать технические переговоры при содействии Турции до конца февраля 2025 года с планируемым завершением в течение четырех месяцев. Особое внимание в соглашении уделено вопросу доступа Эфиопии к морю при соблюдении территориальной целостности Сомали.

Напряженность между странами возникла после того, как 1 января Эфиопия заключила соглашение с Сомалилендом — регионом, который откололся от Сомали. Турция выступила посредником в урегулировании конфликта между странами Африканского Рога.

«Я поздравляю моих уважаемых братьев и сестер с достижением этого исторического компромисса и благодарю их за конструктивную позицию», — заявил Эрдоган на пресс-конференции.

В рамках достигнутых договоренностей три страны намерены совместно реализовывать проекты, направленные на укрепление мира и благосостояния в регионе. Подписанная декларация станет основой для экономического развития и процветания на принципах взаимного уважения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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