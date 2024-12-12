Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайной сессии в среду приняла резолюцию, призывающую к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа. Документ поддержали 158 стран, против проголосовали 9, еще 13 воздержались. США и Израиль оказались среди тех, кто выступил против резолюции.

Проект резолюции, предложенный Индонезией и другими странами, требует не только прекращения огня, но и немедленного освобождения всех пленных. Кроме того, документ настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи под координацией ООН для всех жителей Газы.

Еще одна принятая резолюция призывает Израиль отменить запрет на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и обеспечить доступ гуманитарной помощи на всей территории сектора Газа.

Напомним, в октябре израильский парламент ввел запрет на работу БАПОР на территории Израиля и в оккупированных палестинских землях, включая Газу и Западный берег.

В прошлом месяце США заблокировали проект резолюции, призывавший к немедленному прекращению огня в Газе. Тогда 14 из 15 членов Совета проголосовали «за», однако США, как постоянный член, наложили вето.