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Генассамблея ООН требует прекращения огня
Генеральная Ассамблея ООН потребовала немедленного прекращения огня и доступа к гуманитарной помощи в Газе
Генассамблея ООН требует прекращения огня
Генеральная Ассамблея ООН / Фото: Reuters
12 декабря 2024 г.

Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайной сессии в среду приняла резолюцию, призывающую к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа. Документ поддержали 158 стран, против проголосовали 9, еще 13 воздержались. США и Израиль оказались среди тех, кто выступил против резолюции.

Проект резолюции, предложенный Индонезией и другими странами, требует не только прекращения огня, но и немедленного освобождения всех пленных. Кроме того, документ настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи под координацией ООН для всех жителей Газы.

Еще одна принятая резолюция призывает Израиль отменить запрет на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и обеспечить доступ гуманитарной помощи на всей территории сектора Газа.

Напомним, в октябре израильский парламент ввел запрет на работу БАПОР на территории Израиля и в оккупированных палестинских землях, включая Газу и Западный берег.

В прошлом месяце США заблокировали проект резолюции, призывавший к немедленному прекращению огня в Газе. Тогда 14 из 15 членов Совета проголосовали «за», однако США, как постоянный член, наложили вето.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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