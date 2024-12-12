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Фахреттин Алтун: Турция укрепляет мир в Африке
Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун назвал меморандум между Эфиопией и Сомали — ярким примером мирной дипломатии, проводимой Турцией
Фахреттин Алтун: Турция укрепляет мир в Африке
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
12 декабря 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением о значении меморандума, подписанного между Эфиопией и Сомали при посредничестве Турции.

Алтун подчеркнул, что меморандум является одним из лучших примеров мирной дипломатии, проводимой Турцией под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Многоплановая дипломатическая деятельность и усилия по посредничеству, которые мы ведем в различных регионах, вносят значительный вклад в мировую стабильность», — отметил он.

Он также подчеркнул важность доверия, которое Турция завоевала среди народов и государств Африки:

«Подписанный меморандум — это отражение доверия, которым Турция пользуется на африканском континенте».

Алтун выразил надежду, что достигнутый между Сомали и Эфиопией консенсус принесет мир и стабильность не только этим странам, но и всему региону:

«Мы верим, что этот меморандум под эгидой Турции станет символом мира, процветания и стабильности».

В рамках достигнутых договоренностей три страны намерены совместно реализовывать проекты, направленные на укрепление мира и благосостояния в регионе. Подписанная декларация станет основой для экономического развития и процветания на принципах взаимного уважения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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