Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением о значении меморандума, подписанного между Эфиопией и Сомали при посредничестве Турции.

Алтун подчеркнул, что меморандум является одним из лучших примеров мирной дипломатии, проводимой Турцией под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Многоплановая дипломатическая деятельность и усилия по посредничеству, которые мы ведем в различных регионах, вносят значительный вклад в мировую стабильность», — отметил он.

Он также подчеркнул важность доверия, которое Турция завоевала среди народов и государств Африки:

«Подписанный меморандум — это отражение доверия, которым Турция пользуется на африканском континенте».

Алтун выразил надежду, что достигнутый между Сомали и Эфиопией консенсус принесет мир и стабильность не только этим странам, но и всему региону:

«Мы верим, что этот меморандум под эгидой Турции станет символом мира, процветания и стабильности».

В рамках достигнутых договоренностей три страны намерены совместно реализовывать проекты, направленные на укрепление мира и благосостояния в регионе. Подписанная декларация станет основой для экономического развития и процветания на принципах взаимного уважения.