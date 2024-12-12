Россияне, уехавшие в Финляндию из-за частичной мобилизации, начали получать отказы в убежище. Как пишет издание Satakieli, несколько россиян за последние два месяца получили отрицательные решения по своим заявлениям.

По данным правозащитной организации Initiative for Resistance and Dialogues Ry, за два месяца как минимум пятерым россиянам отказали в убежище. Satakieli упоминает еще два подобных случая.

С весны 2022 года около тысячи россиян обратились за политическим убежищем в Финляндии, мотивируя свои заявки угрозой мобилизации и отправки на фронт. Однако финские власти объясняют отказы тем, что частичная мобилизация в России завершена, и заявителям больше ничего не угрожает.

Правозащитники сообщают, что в 2024 году ни одному россиянину не предоставили убежище по причине угрозы мобилизации. Все положительные решения основывались на других причинах, таких как политическая деятельность.

На данный момент около 500 россиян продолжают ожидать решения по своим заявлениям. По данным Initiative for Resistance and Dialogues Ry, 30% из них не прошли первое собеседование, а 60-70% находятся на стадии рассмотрения.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Несмотря на заявление о завершении мобилизации 1 ноября того же года, соответствующий указ так и не был подписан. После объявления мобилизации тысячи россиян покинули страну.