Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск планируют обсудить отправку миротворческих сил в Украину. Политики поднимут этот вопрос на встрече в Варшаве 12 декабря, пишет Politico со ссылкой на источники. По их словам, главная цель миссии — обеспечить стабильность в Украине после окончания войны.

Издание отмечает: Париж и Варшава обсуждают создание миротворческой миссии численностью 40 тыс. человек с участием иностранных войск. Однако польские власти не сильно верят в успех инициативы. Варшава подчеркивает, что подобные операции должны координироваться международными организациями, такими как НАТО или ООН, а не решаться в двустороннем формате.

«Направление польских войск в Украину имеет смысл только в рамках НАТО», — заявил один из высокопоставленных польских чиновников в беседе с Politico.

Инициатором миротворческой миссии стал президент Франции Эммануэль Макрон. Он же в феврале текущего года предложил направить военных инструкторов в Украину в разгар войны. Президент Владимир Зеленский недавно вновь вернулся к этой идее, заявив: «Мы можем рассматривать и прорабатывать позицию Эммануэля», но подчеркнул необходимость четких сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

Основным приоритетом Украины остается официальное приглашение в НАТО, уточнил Зеленский. Однако ключевые члены альянса, такие как США и Германия, пока проявляют осторожность, опасаясь прямого военного столкновения с Россией.

В отсутствие поддержки НАТО Киев опасается, что мирное соглашение будет лишь временной передышкой — оно даст России время на перегруппировку и подготовку к новой атаке. Заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина отметила: «Окончание войны и обеспечение мира возможны только при вступлении Украины в НАТО и ЕС».

Предложение о развертывании миротворческих сил направлено на то, чтобы снять эти опасения — при этом оно также остановит устремления Киева в НАТО.