Россия может вновь использовать свою новую смертоносную баллистическую ракету средней дальности «Орешник» против Украины в ближайшие дни, заявили в Пентагоне. Это предупреждение основано на новых разведывательных данных, но детали о возможных местах ударов США публично не раскрыли.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 11 декабря отметила: атака может быть осуществлена «в ближайшие дни». По ее словам, «Орешник» не станет переломным фактором в конфликте, однако Россия пытается применить «все имеющиеся в ее арсенале средства для запугивания Украины».

По данным источников канала ABC, Россия готовится к новому запуску ракеты уже на этой неделе.

Ранее, 21 ноября, Минобороны РФ применило «Орешник» для атаки по заводу «Южмаш» в Днепре. Удар вызвал мощные взрывы и разрушения. Президент России Владимир Путин публично заявил о способностях ракеты, предупредив, что ее следующей целью могут стать не только Украина, но и союзники НАТО. Газета Le Monde со ссылкой на военных экспертов отметила, что западные системы ПВО не смогут спасти страны НАТО от новой российской ракеты.

Путин утверждает, что «Орешник», способный развивать скорость до Маха 10 и оснащенный несколькими боеголовками, обладает разрушительной мощностью, сравнимой с ядерным ударом. Президент РФ также заявил, что использование этих ракет может сделать применение ядерного оружия излишним.

Почему Россия снова хочет ударить «‎Орешником»‎? Поводом может стать тот факт, что 12 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS по военной базе в Таганроге. Москва заявила, что удалось сбить лишь часть ракет. О разрушениях публично не сообщалось. В Минобороны РФ пообещали принять «соответствующие меры» в ответ.

Администрация Байдена продолжает искать лазейки, чтобы поддержать Украину до прихода Дональда Трампа. Вашингтон предоставил Киеву новые системы ПВО и выделил почти $1 млрд на оборонную помощь. Общая сумма военной помощи с начала войны превысила $62 млрд. Однако избрание Трампа президентом и его обещания добиться прекращения войны уже вызывают вопросы о дальнейшем объеме поддержки со стороны Вашингтона.