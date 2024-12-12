ПОЛИТИКА
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Президент Южной Кореи: «Я не мятежник!»
Юн Сок Ёль назвал введение военного положения «выверенным решением», отверг обвинения в мятеже и отказался уходить в отставку
Президент Южной Кореи: «Я не мятежник!»
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль / Фото: Reuters
12 декабря 2024 г.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в новом телеобращении отверг обвинения в мятеже, заявив, что введение военного положения было «глубоко выверенным политическим решением». По его словам, этот шаг был предпринят «для защиты нации и нормализации государственных дел» в условиях, когда оппозиция парализовала работу правительства.

Юн отверг призывы к отставке, обвинив оппозицию в злоупотреблении импичментами.

«Независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или начато следствие, я буду честно противостоять этому», — заявил президент.

Перед его выступлением лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун неожиданно поддержал импичмент Юна, хотя ранее был против.

7 декабря парламент не смог набрать достаточно голосов для импичмента. Следующее голосование назначено на 14 декабря.

Кризис начался 3 декабря, когда Юн Сок Ёль объявил военное положение, заявив, что это необходимо «для борьбы с внутренними сторонниками КНДР». Указ, действовавший шесть часов, запрещал работу политических партий, протесты, забастовки, вводил цензуру и военно-полевые трибуналы с правом на вынесение смертных приговоров.

Эти меры вызвали масштабные протесты на улицах Сеула и в парламенте. Депутаты срочно проголосовали за отмену указа. Юн был вынужден отменить свое решение и 7 декабря извинился в телеэфире.

В результате политического кризиса ключевые чиновники, включая министра обороны Ким Ён Хёна, ушли в отставку. Сам Ким был арестован, а против Юна начато расследование по делу о мятеже. Президенту запретили выезд из страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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