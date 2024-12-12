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Трамп берет под контроль спецслужбы
Директор ФБР Крис Рэй объявил о своей отставке, его место может занять Кэш Патель, предложенный Дональдом Трампом
Трамп берет под контроль спецслужбы
Директор ФБР Крис Рэй / Фото: Reuters
12 декабря 2024 г.

Директор Федерального бюро расследований Крис Рэй заявил, что уйдет с должности в начале следующего года. Об этом сообщило агентство Reuters. Ведомство опубликовало заявление Рэя в среду, вскоре после того, как избранный президент Дональд Трамп объявил о намерении назначить на пост главы ФБР Кэша Пателя.

Крис Рэй был назначен директором ФБР в 2017 году самим Трампом на 10-летний срок. Его предшественник Джеймс Коми был уволен из-за недовольства Белого дома ходом расследования, касающегося возможных контактов команды Трампа с Россией в 2016 году.

Однако позже Трамп неоднократно критиковал Рэя, обвиняя его в неспособности бороться с ростом преступности и нелегальной миграцией.

В своем обращении к сотрудникам ФБР Рэй заявил, что уходит в отставку по собственному решению:

«После недель тщательных раздумий я решил, что для Бюро будет правильным, если я проработаю до конца полномочий нынешней администрации в январе, а затем уйду в отставку».

Кэш Патель, предложенный Трампом на пост главы ФБР, отметил, что готов взять на себя руководство Бюро.

«Я с нетерпением ожидаю плавного перехода полномочий и готов служить американскому народу с первого дня», — сказал он в заявлении для Reuters.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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