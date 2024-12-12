Нижняя палата Конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2025 год, в котором не оказалось положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Маркарова отметила, что изначально продление ленд-лиза было включено в проект закона, и посольство Украины активно продвигало эту инициативу. Однако в окончательную версию документа положение не вошло.

Посол подчеркнула, что украинские дипломаты продолжат бороться за сохранение механизма ленд-лиза. Этот вопрос остается в фокусе законопроекта «Stand with Ukraine Act», уже одобренного обеими палатами Конгресса.

Закон о ленд-лизе для Украины был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России.

Ленд-лиз — это механизм, впервые примененный во время Второй мировой войны. Тогда США передавали военную технику и оборудование союзникам, сдавая его в аренду или предоставляя под долгосрочный кредит. С 1941 по 1945 год США направили помощь на сумму более 50 млрд долларов, из которых около 11 млрд получил СССР.

Однако вскоре вопрос ленд-лиза исчез из радаров большой политики. США не предоставили Украине оружие по этой программе. Вместо этого военная помощь из бюджета США выделялась Украине по трём другим программам: USAI, внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и изъятие из запасов оружия США (Presidential Drawdown Authority, PDA). В отличие от ленд-лиза, все эти программы предоставляют помощь для Украины бесплатно.