Пентагон: Россия может запустить смертоносную ракету в «ближайшие дни»

Россия может в ближайшее время вновь запустить новую смертоносную баллистическую ракету средней дальности против Украины, заявил в среду Пентагон, ссылаясь на данные американской разведки. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Кремль пытается использовать все имеющееся в арсенале оружие для запугивания Украины, но США не считают ракету «Орешник» переломным моментом на поле боя.