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Пентагон: Россия может запустить смертоносную ракету в «ближайшие дни»
Россия может в ближайшее время вновь запустить новую смертоносную баллистическую ракету средней дальности против Украины, заявил в среду Пентагон, ссылаясь на данные американской разведки. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Кремль пытается использовать все имеющееся в арсенале оружие для запугивания Украины, но США не считают ракету «Орешник» переломным моментом на поле боя.
Пентагон: Россия может запустить смертоносную ракету в «ближайшие дни» / Others
12 декабря 2024 г.
Истории
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