Министерство обороны Тайваня зафиксировало за последние сутки активность 53 китайских военных самолетов, 11 кораблей ВМС и 8 других судов вблизи острова. Из них 23 самолета пересекли медианную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.

Ранее, с понедельника по вторник, Тайвань также сообщал о 47 китайских самолетах, 12 кораблях и 9 государственных судах, действовавших вокруг острова. В ответ вооруженные силы Тайваня начали учения по повышению боеготовности.

«Любые провокации угрожают миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайвань будет защищать свою национальную безопасность», — заявило Министерство обороны Тайваня.

Активность Китая совпала с недавними поездками президента Тайваня Лай Чин-тэ в страны Тихого океана, включая Гавайи и Гуам. Эти визиты вызвали жесткую реакцию Пекина, где вопрос Тайваня называют «красной линией» в отношениях с США.

Между тем Япония также сообщила об активности китайских военных кораблей у своих берегов. Эсминцы и разведывательные суда ВМС Китая были замечены в водах рядом с Окинавой и другими островами. Кроме того, китайские беспилотники проводили разведку у побережья Тайваня.

На фоне этой активности американская авианосная ударная группа Carl Vinson находится в Филиппинском море. США продолжают выражать поддержку Тайваню на фоне растущего давления со стороны Китая.