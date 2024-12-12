Израиль продолжает незаконные нападения и нарушения международного права в нашем регионе. Об этом заявило министерство национальной обороны Турции в связи с агрессией Тель-Авива против Сирии. Особое осуждение вызвало нарушение «Соглашения о разъединении сил» 1974 года и вторжение в зону разделения между Израилем и Сирией.

«Мы решительно осуждаем эту оккупацию, которая подрывает стабильность, усиливает напряженность и вызывает беспокойство гражданского населения в момент, когда появилась новая возможность для мира и безопасности в Сирии», — подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что турецкие вооруженные силы продолжают проведение комплексных антитеррористических операций на севере Ирака и Сирии. За последнюю неделю три боевика PKK сдались турецким пограничникам на погранзаставе Хабур, покинув места базирования на севере Ирака, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В отношении ситуации в Сирии Минобороны Турции заявило о продолжении мониторинга текущей обстановки в регионе, принятии превентивных мер против террористических групп, пытающихся воспользоваться ситуацией, а также о содействии безопасному и достойному возвращению сирийских граждан.

Источники в министерстве также ответили на вопрос о возможном возвращении гробницы Сулеймана Шаха на прежнее место после очистки от террористов села Каракозак на севере Сирии. «Сирийская национальная армия продолжает продвижение и операции по очистке территории от террористов. Мы внимательно следим за развитием событий. При создании подходящих условий на местности этот вопрос будет рассмотрен», — сообщили в ведомстве.

«Сирийская национальная армия установила полный контроль над Манбиджем и очистила район от террористов. Это развитие является частью многолетней борьбы СНА с терроризмом в рамках защиты территориальной целостности Сирии, обеспечения ее политического единства и прекращения дестабилизирующей террористической деятельности», — заявило министерство в связи с ситуацией в Манбидже.

Анкара также предупредила, что нападения, препятствующие установлению стабильности в Сирии, не будут служить интересам ни региональных стран, включая Израиль, ни международного сообщества в целом.