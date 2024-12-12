Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, пожертвовала миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители Meta сообщили о планах пожертвования еще в ноябре, вскоре после избрания Трампа. Основатель компании Марк Цукерберг был приглашен на ужин в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, где продемонстрировал ему умные очки Ray-Ban от Meta. Очки были подарены Трампу.

В рамках подготовки к инаугурации Цукерберг и его советники провели встречи с ключевыми фигурами новой администрации. Среди них — сенатор Марко Рубио, выдвинутый на пост госсекретаря, и трое старших советников Белого дома: Стивен Миллер, Винс Хейли и Джеймс Блэр. Новая глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс также обсуждала с руководством Meta планы взаимодействия.

Ранее отношения Meta и Трампа были напряженными. После штурма Капитолия 6 января 2021 года Facebook заблокировал аккаунты Трампа, обвинив его в поощрении насилия. Ограничения были сняты только в 2023 году. В своей книге «Спасти Америку» Трамп угрожал Цукербергу тюремным сроком за действия во время выборов 2020 года, обвинив его в поддержке демократов через пожертвования на избирательные нужды.

Тем не менее, в 2024 году Цукерберг решил пересмотреть свой подход. После покушения на Трампа в июле он публично восхищался его реакцией, назвав ее «одним из самых крутых зрелищ». В конце ноября Цукерберг и Трамп встретились лично.